Nel ASA-Aktie: Kapazitäten erhöht!

Seitdem der Krieg in der Ukraine begonnen hat, konnte die Nel ASA-Aktie um 50 Prozent zulegen. Zudem hat der Konzern jetzt seine Produktionskapazitäten gesteigert. Dies ist die Reaktion auf die Pläne der EU, bis zum Jahr 2030 frei von Energieimporten aus Russland zu werden. Ferner gewinnt grüner Wasserstoff immer mehr an Bedeutung, um die Engpässe in der Öl- und Gasversorgung zu



