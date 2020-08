Nel ASA Aktie: Jetzt kommt es darauf an!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Vor Nel ASA, das kann man ohne Übertreibung behaupten, liegt eine entscheidende Woche an der Börse. Ganz im Gegensatz etwa zu den Brennstoffzellen-Produzenten Ballard Power oder PowerCell, konnte der norwegische Wasserstoff-Spezialist zuletzt bereits enorm zulegen. Am Donnerstag erreichte die Nel-Aktie seit rund vier Wochen erstmals wieder eine Bewertung von 1,93 Euro. Bei immerhin 1,91 Euro gingen die Papiere schließlich am Freitag



