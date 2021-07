Nel ASA-Aktie: Jetzt kann es tatsächlich losgehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA kommt in der laufenden Börsenwoche mehr und mehr in Schwung. Nachdem die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Montag in Frankfurt zwischenzeitlich bei nur noch 1,54 Euro gehandelt wurden, standen am Donnerstag zum Börsenschluss wieder 1,76 Euro auf dem Kurszettel. Auch wenn der Freitag etwas schwächer begann: Das Plus von annähernd 15 Prozent binnen dreier Tage wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



