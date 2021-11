Nel ASA-Aktie: Ist das wirklich übertrieben?!

Die Aktie von Nel ASA, in der Vorwoche kurz aus dem Tritt geraten, hat sich längst wieder auf den Weg nach oben gemacht. Am vergangenen Mittwoch in Frankfurt wieder auf 1,76 Euro zurückgefallen, überwanden die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Dienstag erneut die Marke von 2 Euro. Was die Nel-Aktie aktuell derart antreibt, ist unklar. Die Erwartungen der Experten können kaum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



