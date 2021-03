Nel ASA-Aktie: Ist das die Trendwende?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Wer sich auf Wasserstoff-Aktien stürzt, hat es nicht immer leicht. Zwar sorgt der Sektor immer wieder für sehr ansehnliche Kursgewinne, es geht aber auch schon mal sehr deutlich in Richtung Süden. So etwa jüngst bei der Nel ASA-Aktie, welche zuletzt in etwa drei Wochen von 3,20 Euro auf 2,40 Euro stürzte und damit um rund 25 Prozent an Wert verlor.

Experten führen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung