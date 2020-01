Nel ASA Aktie: Insgesamt 81 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland!

Es gibt eine Meldung von FuelCellWorks, die auch im Hinblick auf Nel ASA durchaus interessant ist. Um was es geht: Am Freitag teilte FuelCellWorks mit, dass in Niederfranken eine zweite Wasserstoff-Tankstelle den Betrieb aufgenommen hat (in der Region Kitzingen). Damit befinden sich den Angaben zufolge nun 17 Wasserstoff-Tankstellen im Bundesland Bayern. Damit gibt es nun insgesamt 81 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland. Es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



