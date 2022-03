Nel ASA-Aktie: Immer weiter!

Die neuen Anlagen sollen für Brennstoffzellen-Fahrzeuge in Paris genutzt werden. Die Errichtung der Wasserstofftankstellenmodule soll teils mit Support der öffentlich-privaten Partnerschaft Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking bezahlt werden. Der Plan sieht vor, die Anlagen noch in diesem Jahr in Betrieb nehmen zu können.

An dem Wasserstoff Joint Venture Hysetco sind unter anderem Air Liquide, Toyota oder Kouros beteiligt. Im Mai ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung