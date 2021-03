Nel ASA Aktie: Hier ist jetzt alles möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA hat die zurückliegende Woche dort beendet, wo sie gestartet war: Nach einem Aufschlag von 1,5 Prozent am Freitag notierten die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten zum Handelsschluss in Frankfurt bei 2,16 Euro. Das war exakt der Schlusskurs auch vom vorvergangenen Freitag. Am Donnerstag noch sah das völlig anders aus, als die Nel-Aktie auf bis zu 2,06 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



