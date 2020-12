Nel ASA Aktie: Hammer – jetzt entscheidet sich’s!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Nel ASA Aktie lässt eine turbulente Woche hinter sich. So steht zwar unterm Strich ein Minus von 6 Prozent. Doch zum Wochenbeginn erreichte die Aktie mit 2,47 EUR ein neues Allzeithoch. Es liegen weiterhin spannende Wochen vor uns.

In den vergangenen Monaten mussten Nel ASA Aktionäre viel Nervenstärke beweisen. So befand sich die Aktie seit einigen Monaten in einem Seitwärtstrend. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung