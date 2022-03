Nel ASA-Aktie: Hält der positive Trend an?

In der vergangenen Woche hat die Aktie von Nel ASA an Wert verloren. Das Papier erlitt einen Verlust von 9,74 Prozent. In dieser Woche sind die Kurse der Aktien des Wasserstoffsektors allgemein gesunken. Nach starken Wochen mit ordentlichem Wachstum und der Korrektur in dieser Woche sind die Aussichten für Nel ASA dennoch sehr gut.

