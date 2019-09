Nel ASA Aktie: Gutes Geschäft!

Diese Woche gab es eine Nachricht über eine Erhöhung der Zahl der Aktien bei Nel ASA. Was war da los? Das Unternehmen teilte mit, dass sich die Aktienzahl um exakt 4.393.877 Aktien erhöht hat. Das Grundkapital liegt nun bei insgesamt exakt 244.354.156,60 norwegischen Kronen und ist aufgeteilt in 1.221.770.783 Aktien mit einem Nominalwert von jeweils 0,20 norwegischen Kronen. Was es mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung