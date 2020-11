Nel ASA Aktie: Gute Aussichten in Spanien?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Am Mittwoch teilte Nel ASA recht große Pläne des Unternehmens für den spanischen Markt mit. Konkret soll es dabei darum gehen, dass die Tochter Nel Hydrogen Electrolyser" zukünftig mit dem spanischen bekannten Unternehmen Iberdrola zusammen arbeiten will. Ein sogenanntes MoU (Memorandum of Understanding) sei unterzeichnet, hieß es. Ziel sei die Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines Wasserstoff-Kraftwerks mit Input Erneuerbare Energie, weshalb ...



