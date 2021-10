Nel ASA-Aktie: Grenzenloser Optimismus?

Nel ASA konnte in der vergangenen Woche mit seinen neuesten Quartalszahlen ordentlich punkten. Die fielen zwar nicht unbedingt sensationell aus und es wurden weiterhin Verluste eingefahren. Hohe Umsätze reichten den Anlegern aber aus, um wieder neue Hoffnung zu schöpfen und trotz einer nicht unerheblichen Korrektur am Freitag ging es in dieser Woche um 12,5 Prozent in die Höhe für die Nel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



