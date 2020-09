Nel-ASA-Aktie: Das Grauen nimmt seinen Lauf!

Immer mehr Anzeichen deuten darauf hin, dass der Aufwärtstrend bei der Nel-ASA-Aktie zu einem Ende gekommen sein könnte. Das Papier entwickelte sich lange Zeit in immer höhere Kursregionen, angetrieben durch eine allgemein hervorragende Stimmung rund um Wassrtstoff-Aktien. In den letzten Tagen nahmen jedoch die Bullen das Zepter in die Hand. Nachdem heftige Betrugsvorwürfe gegen den Partner Nikola die Runde machten, geriet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung