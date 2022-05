Nel ASA-Aktie: Geht es weiter gen Süden?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um die Nel ASA-Aktie bestellt ist. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Die Nel ASA-Aktie ist, nicht zuletzt aufgrund der Zinswende, ebenso wie viele andere Werte von Kursverlusten betroffen. Die Entwicklung! Bei der Nel-Aktie ging es in den letzten sechs Monaten deutlich abwärts, auch wegen der Zinswende… Hier weiterlesen