Nel ASA-Aktie: Fast schon surreal!

Die Aktie von Nel ASA hat nach einer leichten Korrektur am Donnerstag ihren Aufwärtsmarsch an der Börse vor dem Wochenende fortgesetzt. Am Vortag zwischenzeitlich auf 1,96 Euro zurückgefallen, notierte die Nel-Aktie am Freitagvormittag in Frankfurt zwischenzeitlich bei 2,07 Euro. Allein in der zurückliegenden Woche haben sich die Anteilsscheine somit um mehr als zehn Prozent verbessert, mittelfristig sieht es noch weitaus besser



