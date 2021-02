Nel-ASA-Aktie: Fantasie sticht Fundamentaldaten!

Wie auch andere Wasserstoff-Aktien legte die der Nel ASA in den letzten Jahren den Mega-Turbo ein. Selbst nach jüngster Korrektur steht noch ein Aktienkurs von 2,5 Euro zu Buche, was eine stolze Marktkapitalisierung von 3,5 Mrd. Euro darstellt. Dabei steht der norwegische Hersteller von Wasserstoff aus elektrischer Energie, was die Zahlen betrifft, eher in der Liga eines kleinen SDAX-Unternehmens.