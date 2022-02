Nel ASA-Aktie: In Extremen!

Vor genau einer Woche präsentierte Nel ASA die Zahlen zum 4. Quartal 2021 – und seitdem ist einiges passiert. An der Börse begann nach der Präsentation der Ergebnisse eine Achterbahnfahrt, welche die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten in die Extreme trieb. Sicherlich, der Absturz der Nel-Aktie zum Wochenbeginn auf einen Kurs von nur noch 1,06 Euro war vor allem der Eskalation in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung