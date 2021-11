Nel ASA-Aktie: Es wird immer besser!

Bei der Aktie des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA wird es immer besser. Am Freitag schob sich der Kurs über die 200-Tage-Linie (EMA200) und verabschiedete sich damit mit einem Kaufsignal ins Wochenende. Das sorgt zum Auftakt in die neue Woche für große Kauflaune. Die Aktie startet mit einer Kurslücke in den Handel und notiert zur Stunde mit über 5 Prozent im Plus. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung