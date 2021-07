Nel ASA-Aktie: Es wird einfach nicht besser!

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI World":

Die Abwärtsbewegung der Nel ASA-Aktie kam auch in dieser Woche wieder nicht zum Erliegen. Zwar nahmen die Bären etwas das Tempo heraus und sorgten in den vergangenen fünf Tagen „nur“ für einen Kursverlust von knapp zwei Prozent. Aus Sicht der Anteilseigner geht es aber weiterhin in die falsche Richtung.

Am Wochenende stehen nun 1,64 Euro auf dem Ticker und damit weniger als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



