Nel ASA Aktie: Es war sowas von knapp!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die große Frage zum Start in die Börsenwoche war: Wird es Nel ASA gelingen, das Allzeithoch in Angriff zu nehmen? 2,20 Euro vom 2. September am Handelsplatz Frankfurt galt es zu überwinden, die Voraussetzungen schienen gegeben. Noch am Freitag hatte die Nel-Aktie kurzzeitig einen Kurs von 2,16 Euro erreicht, sich letztlich bei 2,14 Euro ins Wochenende verabschiedet. Zudem gab es zuletzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung