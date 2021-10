Nel ASA-Aktie: Es ist paradox!

Erst am kommenden Donnerstag wird Nel ASA die Quartalszahlen präsentieren. Doch bis zuletzt setzte die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten ihren Aufwärtsmarsch an der Börse munter fort – mitgerissen wohl von Plug Power und Ballard Power. Und auch wenn die Nel-Aktie das Hoch vom Donnerstag bei 1,48 Euro am Freitagvormittag nicht verteidigen konnte, beträgt das Wochenplus aktuell noch immer mehr als zehn Prozent. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



