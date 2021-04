Nel ASA-Aktie: Es geht voran!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Trotz des enormen Wachstums und der vielen großen Erfolge der jüngeren Vergangenheit befindet der Wasserstoffmarkt sich noch immer in den Kinderschuhen. Das scheint auch Nel ASA klar zu sein und so planen die Verantwortlichen sehr langfristig und holten sich dazu nun frische Unterstützung mit an Bord.

Wie das Internationale Wirtschaftsforum für erneuerbare Energien (IWR) am Freitag mitteilte, schloss das norwegische Unternehmen einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung