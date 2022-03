Nel ASA-Aktie: Es geht steil aufwärts!

Der Kurs der Nel ASA-Aktie stagnierte am Donnerstag zwar auf hohem Niveau. Das Unternehmen versprach aber an anderer Stelle einen steilen Zuwachs. Schon jetzt ist die Rede davon, dass bei einer Elektrolyseur-Anlage auf Herøya Woche für Woche neue Rekorde in der Produktion erzielt werden und die dortige Kapazität mittelfristig auf bis zu 2 Gigawatt erhöht werden könnte.

Das soll künftig begleitet werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung