Nel ASA-Aktie: Es geht in die heiße Phase!

Am kommenden Donnerstag stehen bei Nel ASA neue Zahlen an und im Vorfeld ist bereits einiges an Bewegung bei der Aktie des Unternehmens zu beobachten. Zum Leidwesen der Aktionäre hat sich an der generellen Richtung aber auch in der abgelaufenen Woche nichts verändert. Wie gehabt orientiert sich die Nel ASA-Aktie in Richtung Süden. Immer wieder versuchten die Bullen, sich gegen den Druck ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!