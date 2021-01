Nel ASA Aktie: Es fehlt wirklich nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA macht sich heimlich, still und leise wieder auf den Weg. Am 8. Januar hatten die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten bei 3,40 Euro ein neues Jahreshoch ausgebildet, bevor sie in eine deutliche Korrekturphase übergingen. Doch in den vergangenen Tagen hat Nel immer wieder ein wenig merh zugelegt, auch den Mittwoch begann die Aktie im Plus. Und es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung