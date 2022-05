Nel ASA-Aktie: Es bleibt verheerend!

Von einer Rückkehr war bereits die Rede, über einen Durchbruch wurde spekuliert. Doch nach einem starken Freitag ist bei Nel ASA am Montag bereits wieder Tristesse eingekehrt. Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten, nach massivem Rücksetzer vor dem Wochenende wieder auf 1,28 Euro geklettert, kommt am Montag nicht mehr voran. Am Nachmittag notiert die Nel-Aktie unverändert. Da half selbst ein König… Hier weiterlesen