Nel ASA-Aktie: Es bleibt sein Geheimnis!

Die Aktie von Nel ASA, nach den Quartalszahlen an den Märkten massiv abgestraft, kommt nicht aus dem Kurskeller. Nach einer vorsichtigen Aufwärtsbewegung am Mittwoch, haben die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Donnerstag in Frankfurt wieder rund vier Prozent verloren, gingen bei 1,15 aus dem Handel. Und auch wenn Nel am Freitag in den ersten Handelsminuten leicht zulegte: Die Aktie ist… Hier weiterlesen