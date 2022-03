Nel ASA-Aktie: Es besteht noch Hoffnung!

Die Papiere des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA sind in der vergangenen Woche kräftig eingebrochen und unter die 200-Tage-Linie (EMA200) gerutscht. Am Freitag gingen die Verkäufe weiter und führten auch zum Bruch der 50-Tage-Linie (EMA50). Aktuell sind die Anleger darum bemüht, die Aktie wieder zu stabilisieren und so einen signifikanten Bruch des EMA50 zu verhindern.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung