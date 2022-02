Nel ASA-Aktie: Die Erholungsbewegung bekommt erste Risse!

Das Wochenende hat die angespannte Lage im Ukraine-Konflikt nicht unbedingt beruhigen können. An den Märkten ist die Verunsicherung am Montag deutlich zu spüren. Das ausbleibende Kaufinteresse führt dazu, dass Aktien auf breiter Front in die Verlustzone rutschen. Das gilt auch für die Aktie des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA, die zum Auftakt in die neue Woche über 6 Prozent tiefer notiert.

