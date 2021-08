Nel ASA-Aktie: Enormes Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA hat ihre Talsohle nach den enttäuschenden Quartalszahlen der Vorwoche offenbar durchschritten: Nachdem die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Freitag auf ein neues Jahrestief von 1,24 Euro gefallen waren, haben sie sich wieder ordentlich zurückgekämpft. Am Dienstag zum Handelsschluss in Frankfurt standen wieder 1,41 bei der Nel-Aktie zu Buche. Möglicherweise nicht ohne Grund: Was in den vergangenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



