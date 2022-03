Nel ASA-Aktie: Eine große Chance!

Die Nel ASA-Aktie setzte ihre Aufwärtsbewegung in einem insgesamt freundlichen Handel am Dienstag weiter fort. Um 2,83 Prozent ging es mit dem Titel nach oben, welcher sich damit bis auf 1,80 Euro in die Höhe bewegen konnte. Genau hier könnte es heute interessant werden.

Denn genau beim gestrigen Schlusskurs ist ein wichtiger charttechnischer Widerstand zu verorten. Diesen hinter sich zu lassen, könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung