Nel ASA-Aktie: Eine Premiere!

Die Aktie von Nel ASA ist mit einem weiteren Aufschlag von gut drei Prozent in den Handel am Dienstag gestartet. Bereits am Montag waren die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten von zuvor 1,55 Euro bis auf 1,62 Euro geklettert. Mittlerweile stehen 1,68 Euro auf dem Kurszettel der Nel-Aktie. Was die Papiere derzeit antreibt? Es ist wohl eine allgemeine Zuversicht am Wasserstoff-Markt, auch ...



