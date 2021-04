Nel ASA-Aktie: Eine Kaufempfehlung aus den USA!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Woche begann nicht gut für Nel ASA an der Börse: Nachdem die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Freitag eine leichte Besserung andeuteten, ging es am Montag bis nach dem Mittag mit der Nel-Aktie wieder zurück auf 2,49 Euro. Von ihrem kleinen Einbruch nach Ostern haben sich die Anteilsscheine somit bislang nicht mehr richtig erholt. Überraschend eigentlich, gab es zuletzt doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung