Nel ASA Aktie: Eine Auferstehung!

Die Abgesänge waren geschrieben, die ganze Branche stand unter Schock. Und es stimmt ja: Nach den am Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen hat nicht nur die Aktie von Nel ASA massiv verloren. Von mehr als 3,10 Euro ging es hinunter auf weniger als 2,50 Euro am Freitagvormittag. Die anderen Branchentitel, von Plug Power bis ITM, gingen ebenfalls auf Tauchstation. Doch was soll man ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



