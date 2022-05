Nel ASA-Aktie: EU eröffnet die Wasserstoff-Party!

Die Hinweise auf einen baldigen Wasserstoff-Superzyklus in Europa verdichten sich. Am Donnerstag haben die europäische Elektrolyseur-Industrie und die Europäische Kommission auf dem Branchengipfel in Brüssel eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, die eine breite Palette von Initiativen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Elektrolyseur-Hersteller in Europa enthält. EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton sowie Vertreter von Nel ASA und anderen Branchengrößen haben das Schriftstück unterschrieben. Die… Hier weiterlesen