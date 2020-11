Nel ASA Aktie: Der Durchbruch steht unmittelbar bevor!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Nel ASA-Aktie gibt seit einigen Wochen mächtig Gas und profitiert dabei von der Hausse im Wasserstoffsektor. Neue Klimaziele könnten der Wasserstofftechnologie zum Durchbruch verhelfen. So sollen in China bis zum Jahr 2025 mindestens 20 Prozent der verkauften Fahrzeuge New Energy Vehicles (NEV) sein. Die EU hat vor kurzem beschlossen, die Grenzwerte für den CO2-Ausstoß weiter zurückzufahren. Das spielt den E-Autobauern



