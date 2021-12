Nel ASA-Aktie: Diese Hürden müssen die Bullen für eine Weihnachtsrallye überwinden!

So groß die Euphorie von Nel-Anlegern zu Beginn des Jahres war, so groß ist die Enttäuschung am Ende des Jahres. Auf Jahressicht büßte die Nel Aktie 39,5 % ein. Auch in den vergangenen Wochen hatten die Anleger keinen Spaß. Allerdings gibt das bullische Momentum der letzten Handelstage Anlegern Hoffnung auf eine Jahresendrallye.

Der brutale Abverkauf der Nel Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung