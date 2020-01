Nel ASA-Aktie: Darum lohnt sich ein genauerer Blick!

Die Nel ASA-Aktie befindet sich seit Anfang Dezember auf dem Weg nach oben. In den letzten zehn Handelstagen gab es überhaupt nur einen Tag, an dem das Papier Verluste verzeichnete. Ansonsten bestimmten die Bullen das Geschehen. So auch zu Beginn des neues Jahres. Hier kommt die Aktie sehr gut aus den Startlöchern und legt am ersten Tag des Jahres gleicht einmal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



