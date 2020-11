Nel ASA Aktie: Darauf kommt es jetzt an!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die vergangenen Handelstage waren das Bildnis einer Unentschlossenheit. Folglich bewegte sich die Aktie wenige Prozente auf und ab. Doch das sollte nicht über die aktuelle Entwicklung der Nel ASA hinwegtäuschen.

So ist seit Ende Oktober wieder eine deutliche Aufwärtsbewegung zu beobachten. In Folge dessen konnte die Aktie bislang um 21 Prozent zulegen und hat Kurs in Richtung eines charttechnischen



