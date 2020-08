Nel ASA Aktie: Da muss jetzt noch was kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA ist offensichtlich endgültig in eine nachhaltige Seitwärtsbewegung geraten: Seit Tagen bereits pendeln die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten um die Marke von 1,70 Euro. Große Ausbrüche nach oben sind bei der Nel-Aktie ebenso wenig zu verzeichnen wie stärkere Einbrüche. An der Börse Oslo notieren die Anteilscheine dementsprechend um 18,50 Norwegische Kronen (NOK). Da muss jetzt noch was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



