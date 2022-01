Nel ASA-Aktie: Die Bullen müssen jetzt stark sein!

Das Hoch wurde am 12. November 2022 bei 2,06 EUR gesetzt. Von dort an übernahmen die Bären das Ruder und trieben Nel ASA auf 1,36 EUR Richtung Süden. Doch während der letzten Handelstage schaffen die Bullen, eine Stabilisierung zu bewerkstelligen. Jetzt wäre es entscheidend, dass das Niveau von 1,45 EUR überschritten wird. Dann würde ein kleines Kaufsignal an den Markt gesendet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



