Nel ASA-Aktie: Die Bullen geben die passende Antwort!

Nach der Zwischenerholung musste die Aktie des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA am Donnerstag einen kleinen Rücksetzer verkraften. An der Heimatbörse in Oslo sanken die Notierungen um 6,23 Prozent. Am Freitag geben die Bullen die passende Antwort und treiben den Kurs um mehr als 6 Prozent nach oben. Das könnte der Aktie nun zum Sprung über den seit Mitte November bestehenden Abwärtstrend



