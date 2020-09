Nel-ASA-Aktie: Bringt das endlich die Wende?

Der Kursverlauf der Nel-ASA-Aktie glich in den vergangenen Tagen einem Schlachtfest. Das Papier sank in rasantem Tempo in Regionen, mit denen noch vor wenigen Wochen nicht einmal die größten Pessimisten auch nur im Ansatz gerechnet hätten. Grund dafür sind heftige Betrugsvorwürfe gegen den Partner Nikola, welche die gesamte Branche ins Wanken brachten und für den Massenxodus von Anlegern verantwortlich gemacht werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



