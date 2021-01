Nel ASA Aktie: Bis an die Grenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA kommt nicht mehr so richtig in Schwung. Nachdem die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am vergangenen Donnerstag zunächst wieder auf bis zu 3,40 Euro angezogen hatten, verlieren sie seitdem deutlich. In die neue Börsenwoche startete die Nel-Aktie mit einem erneuten Abschlag von mehr als fünf Prozent auf zeitweilig weniger als 3 Euro. Dabei hatte Nel ASA doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung