Nel ASA-Aktie: Besser als erwartet?

Die Aktie von Nel ASA musste seit dem Beginn der letzten Woche weiter starke Verluste hinnehmen. Seit dem Börsenstart am Montag hat das Papier rund 7,5 Prozent verloren. In der vergangenen Woche gerieten vor allem die Aktien aus dem Wasserstoffsektor stark unter Druck. Charttechnisch gesehen befindet sich die Aktie von Nel ASA seit mehreren Wochen in einem Abwärtstrend und auch… Hier weiterlesen