Nel ASA-Aktie: Die Bären haben gerade sehr viel Rückenwind!

Für die Papiere des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA ging es am Montag in einem weiterhin schwachen Marktumfeld deutlich gen Süden. An der Heimatbörse in Oslo büßte der Anteilsschein fast 5 Prozent ein und durchbrach damit auch das 23,6 %-Fibonacci-Retracement bei 12,845 NOK. Im Tagesverlauf markierte die Aktie ein 10-Wochen-Tief bei 12,245 NOK. Wie geht es für die Nel ASA-Aktie weiter?… Hier weiterlesen