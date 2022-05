Nel ASA-Aktie: Die Bären geben nicht auf!

Die Nel ASA-Aktie gerät zum Abschluss dieser Woche noch einmal stark unter Druck. Am Freitag büßt der Anteilsschein an der Heimatbörse in Oslo weitere 2,4 Prozent ein und sinkt zeitweise unter die 13-NOK-Marke. Auf Wochensicht geben die Kurse fast 5 Prozent nach und erreichen damit das dritte Mal in Folge ein negatives Wochensaldo. Nel ASA-Aktie mit Pullback zum 23,6 %-Fib-Retracement… Hier weiterlesen