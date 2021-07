Nel ASA-Aktie: Auf neuen Wegen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

In der Regel wird der norwegische Konzern Nel vor allem mit der Produktion von grünem Wasserstoff für (zukünftige) Fahrzeuge in Verbindung gebracht. Wie sich dieser Tage einmal mehr zeigt, ist das aber längst nicht der einzige Bereich, in den das Management kräftig investiert.

Kürzlich wurde bekannt, dass der Wasserstoff-Konzern sich an einer Initiative für die Herstellung von grünem Wasserstoff für die Stahlindustrie



