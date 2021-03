Nel ASA-Aktie: Anlauf zu neuem Höhenflug?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Der Kursverlauf der Aktie von Nel Asa war im Februar von einigen Gewinnmitnahmen geprägt. Angesichts der hohen Kursgewinne in den Monaten zuvor waren diese auch irgendwann zu erwarten gewesen. Immerhin stand bei der Aktie des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens zum Jahresende 2020 ein Plus von mehr als 200 Prozent unter dem Strich, und von Ende September bis in den Januar dieses Jahres hinein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung